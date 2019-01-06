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إغلاق ميناءى الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

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ميناء الاسكندرية

وكالات- حنان حمدتو

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إغلاق ميناءى بوغازى والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

أغلقت إدارة حركة السفن ببوغاز ميناءى الإسكندرية والدخيلة وذلك نظرًا لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات، وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن.

وقال رضا الغندور المتحدث باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية فى بيان له إن الإدارة قررت غلق الميناءين للطوارئ التى حدثت بشكل مفاجئ فى الأرصاد لافتًا إلى أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكية على الأرصفة، ودخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز.

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