سياسي: المصريون فى خندق واحد ضد الإرهاب والتطرف

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قال الدكتور محمد عمارة استشاري التسويق السياسي ورئيس لجنة التسويق والعلاقات العامة بحزب المحافظين إن محاولة تفجير كنيسة مدينة نصر بعزبة الهجانة كتبت صفحة جديدة في كتاب ملحمة وطن حيث إن بطلى إنقاذ الكنيسة هما مسلمين الشيخ سعد إمام المسجد والآخر الشهيد مصطفى عبيد الذي قدم حياته فداء لهذا الوطن وشعبه.

وأوضح عمارة أن هذه المحاولات لاستهداف الأبرياء ما هي إلا لتفتيت نسيج الوطن وزرع الفتنة ولكن تشاء إرادة الله في مشهد يدمع فيه القلب قبل العين بأن من أنقذ محاولة تفجير الكنيسة هم مسلمون لإرسال رسالة إلى قوى الشر بأن الشعب المصري العظيم مسلميه وأقباطه في خندق واحد ضد الإرهاب والتطرف ومحاولات تلك القوى الخسيسة زعزعة أمن واستقرار هذا الوطن ولكن نحن شعب مصر دم المسلم فداء لدم المسيحي ودم المسيحي فداء لدم المسلم ودماء المصريين فداء لهذا الوطن الغالي.

واختتم عمارة بالتهنئة للإخوة الأقباط بعيد الميلاد راجيًا من الله أن يحفظ هذا الوطن وشعبه وجيشه وشرطته بقيادة البطل عبد الفتاح السيسي من كيد الكائدين ورحم الله شهداء الوطن الذين ضحوا وما زالوا يضحون بأرواحهم للحفاظ على هذا الوطن

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