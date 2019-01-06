اليوم.. تعامد الشمس على معبد الدير البحرى بغرب الأقصر

06 يناير 2019 - 11:16 ص

تعامدت الشمس صباح اليوم الأحد على معبد الدير البحري للملكة حتشبسوت في جبل القرنة غرب مدينة الأقصر بصعيد مصر وذلك في عيد سيدة السعادة المعبودة حتحور.

وقال أيمن أبو زيد رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، إن ظاهرة تعامد الشمس على معبد الدير البحري، تتكرر في يومي السادس من شهر يناير والتاسع من شهر ديسمبر في كل عام، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات التي كانت تجرى بالمعبد في عيدي المعبودة حتحور والمعبود حورس، وكانت تلك الاحتفالات من بين الاحتفالات الكبرى التي كانت تشهدها مدينة الأقصر قديمًا.

وقال الدكتور أحمد عوض، الباحث المصري المتخصص في رصد الظواهر الفلكية بمقصورات ومعابد مصر القديمة، إن الظاهرة هي الثانية من حيث الأهمية من بين 9 ظواهر لتعامد الشمس، تشهدها معابد ومقصورات شيدها قدماء المصريين في شرق وغرب مدينة الأقصر، وهو الأمر الذى يؤكد مدى براعة قدماء المصريين ودرايتهم بكل أسرار وفنون العمارة والفلك.

وكانت حتحور هى سيدة السعادة وربة الحب والفرح والموسيقى والخصوبة والولادة والرقص لدى قدماء المصريين، وأقيمت مقصورات وصالات عدة لعبادتها داخل كثير من المعابد المصرية، كما أقيم لها معبد خاص، هو معبد دندرة في غرب مدينة قنا القريبة من الأقصر.