الموعد والقنوات الناقلة للقاء ريال مدريد وريال سوسيداد

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نجل زيدان يعلق على تجربة والده.. ويكشف موعد عودته

يلتقي في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم الأحد فريق ريال مدريد مع نظيره ريال سوسيداد على ملعب سانتياجو ضمن منافسات الجولة 18 للدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 3   بصوت المعلق عصام الشوالي.

ويسعى الفريق الملكى للفوز من أجل مواصلة تصحيح المسار فى الدورى مع مدربه الأرجنتينى سانتياجو سولارى، حيث يحتل الملكى المركز الرابع برصيد 30 نقطة، ويسعى الميرينجي لمصالحة جماهيره بعد التعادل الأخير أمام فياريال.


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