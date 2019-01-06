دراسة: لا يوجد دلائل علمية تثبت صحة بدائل السكر

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وكالات- حنان حمدتو

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أجرى معهد الأدلة الطبية بجامعة فرايبورج الألمانية دراسة حول ما إن كانت بدائل السكر تفيد جسم الإنسان أم أنها تحمل أضرارًا على الصحة بشكل عام،  ونشرت الدورية الطبية البريطانية الدراسة بطلب من منظمة الصحة العالمية بهدف تطوير إرشادات لاستخدام بدائل السكر للتحلية مثل اسبرتام وستيفيا.

وقال يورج مياربول كبير الباحثين ومدير المعهد:"للأسف ليست لدينا بيانات كافية للتقييم الكامل للفوائد والأضرار المحتملة لبدائل السكر"، مشيرًا إلى أن معظم الدراسات التي أجريت في هذا الصدد إما صغيرة أو مختصرة.

وتابع: والأمر يحتاج إلى أبحاث أكثر وأفضل حول هذا الموضوع.

وجمع مياربول وزملاؤه الأبحاث التي تناولت تأثير بدائل السكر الصناعية على نواح صحية مهمة كالوزن ومستويات السكر في الدم. واستقروا في نهاية المطاف على 56 دراسة بينها 35 تجربة سريرية.

وأظهرت بعض الدراسات الصغيرة أن بدائل السكر قد تحسن قليلا مؤشر كتلة الجسم الذي يقيس الوزن بالنسبة للطول وكذلك السكر في الدم.

وأشارت دراستان إلى أن تحسنا طفيفا للغاية طرأ على مستويات السكر في الدم لدى المشاركين، وعددهم 174 شخصا، عند استخدام بدائل السكر.

وقال الدكتور عزيز الخطيب وهو طبيب للقلب في مركز ديترويت الطبي التابع لمستشفى هاربر في ولاية ميشيجان الأمريكية: "بالنسبة للسواد الأعظم من الناس ربما لا توجد أي فوائد صحية لبدائل السكر. أما من يستهلكون كميات مفرطة من السكريات خاصة المشروبات المحلاة بالسكر فإن استخدام مصدر التحلية الخالي من السعرات الحرارية هو البديل الأقل إضرارا بالصحة، وأظهرت إحدى الدراسات أن التحول من المشروبات الخالية من السكر إلى الماء ساعد النساء على خسارة الوزن. وباستهلاك هذه البدائل تكون قد تجاوزت عقبة رئيسية على طريق الأكل الصحي وهي إدمان السكر".

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