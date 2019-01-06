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عكاشة: "الشعب المصرى كان مريضًا بين الحياة والموت"

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الإعلامي توفيق عكاشة
الإعلامي توفيق عكاشة

إيمان هاني

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شبه الإعلامي توفيق عكاشة، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالطبيب، والشعب المصري بالمريض، قائلاً: "عندما جاء الرئيس السيسي إلى الحكم وجد أمامه مريضًا بين الحياة والموت في غرفة الإنعاش".

وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الرئيس السيسى كطبيب كان أمامه إما أن يعطي لمريض مسكنات أو يفتح الجرح، متابعًا: "أن الرئيس كان جريئًا وهو إجراء جراحة عاجلة لاستئصال المرض، معتبرًا أن مصر تمر بمرحلة ما بعد العملية الجراحية.

وأكد عكاشة، أنه لو خرج للمشاهدين وقال لهم أن الدولة تنفذ مجمعات صناعية توفر 4 آلاف مصنع مثلما يفعل الإعلاميين: "هتقولولي يا جدع بطل نصب".

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