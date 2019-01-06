  • الأحد 06 يناير 2019
  • بتوقيت مصر01:31 م
بحث متقدم
علاء

علاء مبارك: تلقيت إخطارًا بإخلاء كبائن العائلة فى المنتزه

صور لحالة الطقس

شاهد.. عاصفة ترابية تضرب القاهرة

صورة الخبر

هكذا انتصرت مصر لضحايا التحرش الجنسى

السيسي

الرئيس يهنئ الأرمن الأرثوذكس بعيد الميلاد

ارشيفية

لحظة زرع العبوات الناسفة فى محيط كنيسة العذراء

ريال مدريد

الموعد والقنوات الناقلة للقاء ريال مدريد وريال سوسيداد

شيرين

"حبيب" ينشر وثيقة تدين والد تامر أمين دفاعًا عن شيرين

كنيسة

أول صور للإرهابى مفجر كنيسة مدينة نصر

صلاح وميسي

برشلونة يكلف "ميسي" بإنهاء صفقة "صلاح"

الإعلامي عمرو أديب

تعليق نارى من "أديب" على هزيمة الأهلى أمام بيراميدز

تأجيل محاكمة مرسي و23 آخرين فى التخابر مع حماس

قضايا وحوادث

مرسى
مرسى

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

اليوم.. محاكمة مرسى و23 آخرين فى التخابر مع حماس

#

غدًا.. محاكمة مرسي و23 آخرين في التخابر مع حماس

#

غدًا محاكمة مرسي و23 آخرين في التخابر مع حماس

#

غدًا محاكمة مرسي و23 آخرين في التخابر مع حماس

أجلت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 متهمًا آخرين في قضية "التخابر مع حماس" لجلسة 17 يناير المقبل لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم لدواعٍ أمنية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإمام "مالك" إذ يذكر ابن إسحاق بـ"سوء"!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

صانعة الأمل

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» على خطى حلا شيحة.. شهيرة تخلع الحجاب
» وزير الداخلية مهنئًا البابا تواضروس: عازمون على التضحية
» اختتام فعاليات التدريب البحري المشترك "الموج الأحمر -1"
» مفاجأة "الشيشة" تسبب "السمنة والسكر"
» آل الشيخ: هذه حكاية "السعيد" وتلقيت عرضًا لبيع بيراميدز
» الأهلى يواصل تدريباته استعدادًا لـ"سموحة"
» غائبة عن الوعى لمدة 10 سنوات.. وتلد
» ابنة ترامب تنشر أول صورة لحبيبها "العربي" في البيت الأبيض
» وقوف المرأة عارية في المنام "عداوة"
» "أنغام" ترفع دعوى قضائية ضد طليقها.. تعرف على السبب
» حقيقة اغتيال الفنان التركي "مهند"

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • عصر

    02:53 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول