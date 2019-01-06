تفعيل موقع إلكترونى لتلقى شكاوى إجازات المصريين فى الخارج

06 يناير 2019 - 12:10 م

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن تخصيص بريد إلكتروني جديد تمثل في [email protected] لتلقى شكاوى عدم تفعيل إجازات المصريين بالخارج، وذلك في إطار حرص الوزارة على وجود أكثر من بريد إلكتروني لتسهيل التواصل بين فريق عمل الوزارة والمصريين بالخارج.

وقالت مكرم فى بيان لها إن هذا العمل نتيجة لحرص الوزارة الدائم على استيعاب أعداد الشكاوى التي تتلقاها لافتة إلى أن كل الشكاوى التي سترد للوزارة سيتم إرسالها إلى مجلس الوزراء للبتّ في شأنها والتواصل مع مُرسليها تفعيلًا لما تبذله الوزارة من جهود في سبيل رعاية تجاه المصريين بالخارج.

وكشفت السفيرة نبيلة مكرم عن أنه تم تلقى نحو 50 شكوى حتى الآن، من مختلف دول العالم، خاصة دول الخليج التي يوجد بها أكبر الجاليات المصرية مثل المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات، مضيفة أن هناك أيضا استمارة مُعدة خصيصا لتلك الشكاوى وهى: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdo6HPfsJ2ayA2RnRyUJg-ZH0PAwJ4MsRqSpuJ1dCe3V_hQ_w/viewform

وتجدر الإشارة إلى أنه في أبريل 2018 وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة الهجرة لمدّ إجازات المصريين بالخارج، وبعدها انتشر في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بوقف الحكومة تجديد إجازات المصريين العاملين بالخارج سواء المعارين أو الحاصلين على إجازة بدون مرتب.

وفي هذا الصدد، قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والذي نفى صحة تلك الأنباء تمامًا، مشددًا على أن كل ما يثار في هذا الشأن عار تمامًا عن الصحة، ويستهدف إثارة استياء وغضب موظفي الدولة العاملين بالخارج.

وأوضح الجهاز أن القرار رقم 1459 لسنة 2018، ينص أيضًا على أنه تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر المشار إليها لمدة عام كامل، ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقرونًا بمدة أقل، ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة سنويًا بناء على طلب يُقدم من الموظف قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بدون أجر بثلاثين يومًا على الأقل دون اشتراط حضوره شخصيًا للموافقة على التجديد، ويجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو غيرهم بموجب توكيل خاص.