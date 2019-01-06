الخميس.. انعقاد أول مؤتمر دولى للعقارات فى مصر

06 يناير 2019 - 12:38 م

يعقد المؤتمر الدولي الأول للعقارات بمصر، تحت عنوان "مصر قاطرة الشرق الأوسط في الاستثمار العقاري" علي هامش فعاليات المعرض الدولي للعقارات ips ، وذلك يوم الخميس المقبل في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري تحت رعاية وزارة الإسكان.

وتتناول الجلسة الأولى للمؤتمر التسويق العقاري تطور مواكب لمتغيرات التكنولوجيا وآليات جديدة لدعم التصدير وتناقش الجلسة الأولى محاور"وضع قطاع التسويق العقاري بمصر وفرص النمو، وتأثير الآليات التكنولوجية والسوشيال ميديا في دفع عمليات البيع والشراء، ودور شركات التسويق في ضبط السوق وتنظيم العلاقة بين المطورين والعملاء”، ودور المسوقين في عملية تصدير العقار، ودور المزادات العقارية وأهميته في قطاع التسويق، فيما يشارك في الجلسة مروان أحمد بن غليظة المدير التنفيذي مؤسسة التنظيم العقاري دائرة الأراضي والأملاك بدبي، والمهندس هشام شكري رئيس المجلس التصديري للعقار، وحسن حسين رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري “الأولي”.

فيما تتناول الجلسة الثانية، ”المقاولات ومواد البناء والتشطيب ودور المشروعات الكبرى في تنمية الخبرات ورؤية تحليلة للفرص"، وتتناول الجلسة نبذة عن قطاع المقاولات المصري وعدد الشركات المقيدة فيه، وكيف ساعدت المشروعات الكبرى في إثقال خبرة الشركات والعمالة المصرية، ومدى إسهام دخول الدول في إنتاج مواد البناء في توفير الاحتياجات وضبط الأسعار، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الفرص في قطاع المقاولات وعقد تحالفات عربية وخطط دعم تصدير العقار، ويشارك بالجلسة المهندس حسن درة، والمهندس حسن عبد العزيز رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء، والمهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولين العربي، والمهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين.

وتتناول الجلسة الثالثة لفعاليات المؤتمر “التطوير العقاري–صناعة قاومت تحديات وفرص متنامية تفتح شهية الاستثمارات العربية”، و التي تتناول محاور عرض تجربة مصر في إنشاء مدن المجتمعات العمرانية ومساهمتها في ظهور جيل جديد من المطورين العقاريين، ومناقشة الفرص الاستثمارية في ضوء المدن الكبرى كالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، ومدي إسهام تنوع آليات طروحات الأراضي وإتباع الشراكة في دفع الاستثمار، واستعداد الشركات العقارية للتصدير وما المطلوب لإنجاح التجربة، والحديث عن أبرز ملامح صناعة التطوير العقاري بدبي والسعودية ودور المعارض في جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى فرص التعاون بين الاستثمارات المصرية الإماراتية والسعودية والمطلوب لدفعها، ويتحدث بالجلسة المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، وماجد صقر المرئ المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية دائرة الأراضي والأملاك بدبي، وأمجد حسنين الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال، وليد الهندي الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال جروب بروبريتز.

فيما يختتم المؤتمر بجلسة نقاشية تحت عنوان ”المدن الذكية والمجتمعات العمرانية السعيدة ما أحرزته مصر من تقدم إلى الآن"، حيث تناقش الجلسة الختامية محاور التعريف بالمدن الذكية والسعيدة والتقدم الذي أحرزته مصر بها إلى الآن، ومدي إسهام تلك الآليات في رفع جودة الحياة، وآليات تحفيز الشركات بالقطاع الخاص لتنفيذ المشروعات المواكبة للتوجهات، بالإضافة إلى دور تلك الآليات في دعم التعاون وجذب رؤوس الأموال الأجنبية بمصر، فيما يتحدث بالجلسة المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، وإبراهيم الزعبي الرئيس التنفيذي للاستدامة – ماجد الفطيم القابضة.