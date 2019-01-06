شاهد.. عاصفة ترابية تضرب القاهرة

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شهدت محافظة القاهرة عاصفة ترابية اليوم الأحد ما أسفر عن انخفاض الرؤية ووجهة هيئة الأرصاد المواطنين بهدوء السرعة تجنبًا لأي حوادث.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها منذ قليل، أن تشهد البلاد، انخفاضًا في درجات الحرارة ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد وذلك خلال ساعات النهار، وشديد البرودة ليلاً.

ويتكون الصقيع على المزروعات بوسط سيناء وشمال الصعيد، والرياح أغلبها غربية تنشط على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق ما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد من الاحساس من برودة الجو.

كما توقعت اضطراب في الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط ووتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة.

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