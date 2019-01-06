علاء مبارك: تلقيت إخطارًا بإخلاء كبائن العائلة فى المنتزه

عمرو محمد
تعجب علاء نجل الرئيس الأسبق "المخلوع" حسني مبارك، من طلب إخلاء الكبائن الخاصة بالعائلة من منطقة المنتزه.
وقال في تغريده له بـ"تويتر": "إخلاء كبائن في المنتزه بالقوة الجبرية، هل يمكن إنهاء خلاف قانوني ما زال منظورًا أمام المحاكم!".
وتابع: "وصلني خطاب من اللواء شيرين العداس مدير منطقة قصر المنتزه، يخطرني بإلغاء ترخيص كابينة لي ورجاء سرعة إخلاء الكابينة وإلا سيتم الإخلاء الجبري للوحدة!".
واختتم حديثة متعجبًا: "طيب ننتظر المحكمة طيب ألف مبروك عليكم".
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