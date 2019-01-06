برلمانى يحصل على 5 ملايين جنيه من رئيس الوزراء.. تعرف على السبب

06 يناير 2019 - 01:03 م

حصل النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة الشرابية والزاوية الحمراء، على موافقة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتخصيص 5 ملايين جنيه منهم مليونا ونصف المليون جنيه كاعتماد إضافي لحى الشرابية، وأيضًا نفس المبلغ لحى الزاوية الحمراء، وذلك لأعمال الرصف والإنارة لشوارع الشرابية والزاوية الحمراء.

وقال وطني، أنه حصل أيضًا على موافقة اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بتحويل مبنى الحزب الوطني المنحل بالزاوية الحمراء إلى مبنى خدمات عامة لخدمة أهالي الدائرة، لافتًا إلى أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قامت باعتماد مبلغ 600 ألف جنيه، لتطوير المبنى وتأهيله لتقديم الخدمات للمواطنين، استجابة لطلب الإحاطة الموجهة للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق.