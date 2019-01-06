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تجديد حبس فتاة بتهمة قتل عشيقها بعد تهديدها بصور فاضحة

قضايا وحوادث

حبس فتاة 3 سنوات بالسويس لسرقتها 180 ألف جنيه
حبس فتاة 3 سنوات بالسويس لسرقتها 180 ألف جنيه

شيماء السيد

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس فتاة و2 من أقاربها 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل عشيقها لتهديده لها بفضحها بصور فاضحة لها ولأسرتها.

وتعود البداية بتلقي قسم شرطة المرج، إخطارًا من المستشفى بوصول شاب في العقد الثالث من عمره مصابًا بجرح نافذ أودى بحياته، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة فتاة كانت ترتبط بعلاقة عاطفية مع المجني عليه.

وعندما طلبت الفتاة من الشاب إنهاء العلاقة بينهما هددها بإرسال صور إباحية لها لأسرتها، فقامت المتهمة باستدراجه برفقة 2 من أقاربها ونشبت بينهم مشاجرة، فطعنته الفتاة بسكين في بطنه، ولفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة، تم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة لتولي التحقيق.

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