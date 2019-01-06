  • الأحد 06 يناير 2019
  • بتوقيت مصر03:23 م
بحث متقدم
السلطان محمد الخامس

السلطان محمد الخامس يتخلى عن العرش

صلاح وميسي

برشلونة يكلف "ميسي" بإنهاء صفقة "صلاح"

وليد شرابى: بيان القاهرة ووثيقة بروكسل وجهان لثورة واحدة

حبس وليد شرابى 7 سنوات وتغريمه 688 ألف جنيه

علاء

علاء مبارك: تلقيت إخطارًا بإخلاء كبائن العائلة فى المنتزه

صور لحالة الطقس

شاهد.. عاصفة ترابية تضرب القاهرة

تريكة

«فيفا» يعلن عن عودة أبو تريكة فى فريق نجوم أفريقيا

صورة الخبر

هكذا انتصرت مصر لضحايا التحرش الجنسى

ميدو وصلاح

"ميدو" يحذر "صلاح" من شبح "كوتينيو"

السيسي

الرئيس يهنئ الأرمن الأرثوذكس بعيد الميلاد

ارشيفية

لحظة زرع العبوات الناسفة فى محيط كنيسة العذراء

"ميدو" يحذر "صلاح" من شبح "كوتينيو"

الرياضة

ميدو وصلاح
ميدو وصلاح

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

فنان شهير يتهكم على "صلاح" ويشتم المدافعين عنه

#

«ميدو» يحذر الزمالك: "السم فى العسل"

#

حقيقة شطب اسم محمد صلاح من مركز شباب قريته

#

بعد قميص "بلاي بوي" .. جمهور صلاح غاضب منه لسبب جديد

علق المدير الفني الحالي لنادي الوحدة السعودي أحمد حسام "ميدو" نجم منتخب مصر السابق على التقارير المنتشرة بشكل واسع في الصحف الاسبانية حول الصراع بين قطبي "الليجا" ريال مدريد وبرشلونة لإنهاء صفقة انتقال النجم العالمي محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب الفراعنة.

وقال "ميدو" في تصريحات لفضائية "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إنه سيكون من الصعب على محمد صلاح الاستمرار في ليفربول إذا أحرز 25 هدفًا هذا الموسم، متوقعًا انتقاله إلى الدوري الإسباني، وبالتحديد إلى الريال أو البارسا.

وأشار ميدو إلى أن إغراء اللعب لريال مدريد، أو برشلونة لا يمكن مقاومته.

ولكن المستقبل القريب ربما يكون له رأي آخر، لأن إغراء ريال مدريد وبرشلونة وحده لا يكفي لمواصلة التألق، بل يمكن أن يكون له تأثير عكسي تمامًا.

حديث ميدو يشير إلى صفقة برشلونة في مثل هذا اليوم من العام الماضي 2018، والتي تعاقد فيها مع البرازيلي فيليبي كوتينيو من نادي ليفربول الإنجليزي، مقابل 160 مليون يورو، في ثالث أغلى صفقة انتقال في العالم بعد لاعبي باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار دا سيلفا، 222 مليون يورو، والفرنسي كيليان مبابي، 185 مليون يورو.

الآن، وبعد مرور عام على الصفقة الأغلى في تاريخ البلوجرانا، فإن كوتينيو لم يقدّم المستوى المنتظر منه في برشلونة، الذي كان ينظر إلى البرازيلي الدولي، كونه البديل المثالي للقائد السابق أندريس إنييستا، رسام العملاق الكتالوني، الذي أنهى مشواره في برشلونة بنهاية الموسم الماضي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإمام "مالك" إذ يذكر ابن إسحاق بـ"سوء"!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

صانعة الأمل

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» على خطى حلا شيحة.. شهيرة تخلع الحجاب
» وزير الداخلية مهنئًا البابا تواضروس: عازمون على التضحية
» اختتام فعاليات التدريب البحري المشترك "الموج الأحمر -1"
» مفاجأة "الشيشة" تسبب "السمنة والسكر"
» آل الشيخ: هذه حكاية "السعيد" وتلقيت عرضًا لبيع بيراميدز
» الأهلى يواصل تدريباته استعدادًا لـ"سموحة"
» غائبة عن الوعى لمدة 10 سنوات.. وتلد
» ابنة ترامب تنشر أول صورة لحبيبها "العربي" في البيت الأبيض
» وقوف المرأة عارية في المنام "عداوة"
» "أنغام" ترفع دعوى قضائية ضد طليقها.. تعرف على السبب
» عامل يغتصب الفتيات ويصورهن على "فيس بوك"

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • مغرب

    05:12 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول