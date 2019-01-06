«فيفا» يعلن عن عودة أبو تريكة فى فريق نجوم أفريقيا

06 يناير 2019 - 01:10 م

نشر الموقع الرسمي لـ"فيفا" الناطق بالعربية، صورة لنجم المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة وترك تعليقًا "هل اشتقت إليه.. ستراه قريبًا".

وكانت قد كشفت بعض التقارير الإعلامية الأفريقية عن قائمة نجوم القارة السمراء المشاركين فى المباراة الاستعراضية التى تجمع بين نجوم أفريقيا ومنتخب السنغال، الذى نجح فى الوصول للدور ربع النهائى لبطولة كأس العالم التى أقيمت فى كوريا الجنوبية واليابان عام 2002، وذلك بعد غدٍ بالعاصمة السنغالية "داكار".

وذكرت صحيفة "Africans Got Football " على "فيس بوك" أن قائمة نجوم أفريقيا ضمت الثنائى المصرى محمد أبو تريكة وحازم إمام.

وجاء أبرز المشاركين من أساطير القارة السمراء فى المباراة الاستعراضية كالتالى: صامويل إيتو - ديديه دروجبا - باتريك مبوما - محمد أبو تريكة - حازم إمام - نور الدين نايبت - جوزيف أنطوان بيل - مصطفى حجى - مايكل ايسيان - كانو - جورج وايا - كانوتيه.

جدير بالذكر أن السنغال تستعد لاستضافة حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" المحدد لها الثلاثاء المقبل، ويتنافس محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى على الفوز بجائزة أفضل لاعب مع السنغالى ساديو مانى لاعب ليفربول الإنجليزى، والجابونى أوباميانج لاعب أرسنال الإنجليزى.