  • الأحد 06 يناير 2019
  • بتوقيت مصر03:23 م
بحث متقدم
السلطان محمد الخامس

السلطان محمد الخامس يتخلى عن العرش

صلاح وميسي

برشلونة يكلف "ميسي" بإنهاء صفقة "صلاح"

وليد شرابى: بيان القاهرة ووثيقة بروكسل وجهان لثورة واحدة

حبس وليد شرابى 7 سنوات وتغريمه 688 ألف جنيه

علاء

علاء مبارك: تلقيت إخطارًا بإخلاء كبائن العائلة فى المنتزه

صور لحالة الطقس

شاهد.. عاصفة ترابية تضرب القاهرة

تريكة

«فيفا» يعلن عن عودة أبو تريكة فى فريق نجوم أفريقيا

صورة الخبر

هكذا انتصرت مصر لضحايا التحرش الجنسى

ميدو وصلاح

"ميدو" يحذر "صلاح" من شبح "كوتينيو"

السيسي

الرئيس يهنئ الأرمن الأرثوذكس بعيد الميلاد

ارشيفية

لحظة زرع العبوات الناسفة فى محيط كنيسة العذراء

«فيفا» يعلن عن عودة أبو تريكة فى فريق نجوم أفريقيا

آخر الأخبار

تريكة
تريكة

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

مشاهير الرياضة ينعون الإعلامي "محمد السباعي"

#

"تريكة" يقود منتخب أفريقيا

#

الموعد والقنوات الناقلة للقاء الإسماعيلي والقطن الكاميروني

#

الإسماعيلي يواجه بطل بوروندي بأفريقيا

نشر الموقع الرسمي لـ"فيفا" الناطق بالعربية، صورة لنجم المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة وترك تعليقًا "هل اشتقت إليه.. ستراه قريبًا".

وكانت قد كشفت بعض التقارير الإعلامية الأفريقية عن قائمة نجوم القارة السمراء المشاركين فى المباراة الاستعراضية التى تجمع بين نجوم أفريقيا ومنتخب السنغال، الذى نجح فى الوصول للدور ربع النهائى لبطولة كأس العالم التى أقيمت فى كوريا الجنوبية واليابان عام 2002، وذلك بعد غدٍ بالعاصمة السنغالية "داكار".

وذكرت صحيفة "Africans Got Football " على "فيس بوك" أن قائمة نجوم أفريقيا ضمت الثنائى المصرى محمد أبو تريكة وحازم إمام.

وجاء أبرز المشاركين من أساطير القارة السمراء فى المباراة الاستعراضية كالتالى: صامويل إيتو - ديديه دروجبا - باتريك مبوما - محمد أبو تريكة - حازم إمام - نور الدين نايبت - جوزيف أنطوان بيل - مصطفى حجى - مايكل ايسيان - كانو - جورج وايا - كانوتيه.

جدير بالذكر أن السنغال تستعد لاستضافة حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" المحدد لها الثلاثاء المقبل، ويتنافس محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى على الفوز بجائزة أفضل لاعب مع السنغالى ساديو مانى لاعب ليفربول الإنجليزى، والجابونى أوباميانج لاعب أرسنال الإنجليزى.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإمام "مالك" إذ يذكر ابن إسحاق بـ"سوء"!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

صانعة الأمل

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» على خطى حلا شيحة.. شهيرة تخلع الحجاب
» وزير الداخلية مهنئًا البابا تواضروس: عازمون على التضحية
» اختتام فعاليات التدريب البحري المشترك "الموج الأحمر -1"
» مفاجأة "الشيشة" تسبب "السمنة والسكر"
» آل الشيخ: هذه حكاية "السعيد" وتلقيت عرضًا لبيع بيراميدز
» الأهلى يواصل تدريباته استعدادًا لـ"سموحة"
» غائبة عن الوعى لمدة 10 سنوات.. وتلد
» ابنة ترامب تنشر أول صورة لحبيبها "العربي" في البيت الأبيض
» وقوف المرأة عارية في المنام "عداوة"
» "أنغام" ترفع دعوى قضائية ضد طليقها.. تعرف على السبب
» عامل يغتصب الفتيات ويصورهن على "فيس بوك"

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • مغرب

    05:12 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول