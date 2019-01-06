  • الأحد 06 يناير 2019
  • بتوقيت مصر03:23 م
بحث متقدم
السلطان محمد الخامس

السلطان محمد الخامس يتخلى عن العرش

صلاح وميسي

برشلونة يكلف "ميسي" بإنهاء صفقة "صلاح"

وليد شرابى: بيان القاهرة ووثيقة بروكسل وجهان لثورة واحدة

حبس وليد شرابى 7 سنوات وتغريمه 688 ألف جنيه

علاء

علاء مبارك: تلقيت إخطارًا بإخلاء كبائن العائلة فى المنتزه

صور لحالة الطقس

شاهد.. عاصفة ترابية تضرب القاهرة

تريكة

«فيفا» يعلن عن عودة أبو تريكة فى فريق نجوم أفريقيا

صورة الخبر

هكذا انتصرت مصر لضحايا التحرش الجنسى

ميدو وصلاح

"ميدو" يحذر "صلاح" من شبح "كوتينيو"

السيسي

الرئيس يهنئ الأرمن الأرثوذكس بعيد الميلاد

ارشيفية

لحظة زرع العبوات الناسفة فى محيط كنيسة العذراء

اليوم..

"الطيب" يشارك فى افتتاح مسجد "الفتاح العليم" وكاتدرائية العاصمة الإدارية

آخر الأخبار

شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب
شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

متحدث العاصمة الإدارية: الكاتدرائية تحفة معمارية

#

الرئيس يفتتح أكبر مسجد وكاتدرائية فى العاصمة الإدارية

#

"تواضروس" يلقي كلمة من مسجد الفتاح العليم

#

أكبر مسجد في تاريخ مصر بالعاصمة الإدارية

وزارة الصحة

عبد الفتاح السيسي

فيروس سي

هالة زايد

قرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر المشاركة اليوم الأحد، في افتتاح مسجد "الفتاح العليم" وكاتدرائية "ميلاد المسيح"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يرافقه وفد من أبناء الأزهر.

وتقدم الأزهر  فى بيان له بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولجميع أبناء الشعب المصري، على إنجاز بناء المسجد والكاتدرائية في وقت قياسي، وفقًا لأعلى المعايير الهندسية والمعمارية، داعيًا المولى عز وجل أن يكون بناء المسجد والكاتدرائية فاتحة خير وبركة لذلك المشروع الوطني الطموح.

كما لفت الأزهر بما يشكله بناء المسجد والكاتدرائية من تجسيد حقيقي لأواصر الأخوة والمحبة والتراحم التي تجمع بين أبناء الشعب المصري، وترسيخٍ لتعاليم الأديان وقيمها في قلوب كل المصريين، مسلمين ومسيحيين، تأكيدًا على أنهم أبعد ما يكونون عن روح التشدد، إفراطًا كان أو تفريطًا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإمام "مالك" إذ يذكر ابن إسحاق بـ"سوء"!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

صانعة الأمل

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» على خطى حلا شيحة.. شهيرة تخلع الحجاب
» وزير الداخلية مهنئًا البابا تواضروس: عازمون على التضحية
» اختتام فعاليات التدريب البحري المشترك "الموج الأحمر -1"
» مفاجأة "الشيشة" تسبب "السمنة والسكر"
» آل الشيخ: هذه حكاية "السعيد" وتلقيت عرضًا لبيع بيراميدز
» الأهلى يواصل تدريباته استعدادًا لـ"سموحة"
» غائبة عن الوعى لمدة 10 سنوات.. وتلد
» ابنة ترامب تنشر أول صورة لحبيبها "العربي" في البيت الأبيض
» وقوف المرأة عارية في المنام "عداوة"
» "أنغام" ترفع دعوى قضائية ضد طليقها.. تعرف على السبب
» عامل يغتصب الفتيات ويصورهن على "فيس بوك"

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • مغرب

    05:12 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول