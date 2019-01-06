"الطيب" يشارك فى افتتاح مسجد "الفتاح العليم" وكاتدرائية العاصمة الإدارية

06 يناير 2019 - 01:35 م

قرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر المشاركة اليوم الأحد، في افتتاح مسجد "الفتاح العليم" وكاتدرائية "ميلاد المسيح"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يرافقه وفد من أبناء الأزهر.

وتقدم الأزهر فى بيان له بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولجميع أبناء الشعب المصري، على إنجاز بناء المسجد والكاتدرائية في وقت قياسي، وفقًا لأعلى المعايير الهندسية والمعمارية، داعيًا المولى عز وجل أن يكون بناء المسجد والكاتدرائية فاتحة خير وبركة لذلك المشروع الوطني الطموح.

كما لفت الأزهر بما يشكله بناء المسجد والكاتدرائية من تجسيد حقيقي لأواصر الأخوة والمحبة والتراحم التي تجمع بين أبناء الشعب المصري، وترسيخٍ لتعاليم الأديان وقيمها في قلوب كل المصريين، مسلمين ومسيحيين، تأكيدًا على أنهم أبعد ما يكونون عن روح التشدد، إفراطًا كان أو تفريطًا.