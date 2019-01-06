شاهد.. الرياح تقتلع النخيل بالإسكندرية

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أصابت موجة الطقس السيئ محافظة الإسكندرية بالعديد من الأضرار بدأت بهطول الأمطار ووصلت إلى اقتلاع النخل من الأرض ما أدى إلى قطع بعض الطرقات.

كما أدت نوة "الفيضة الكبرى" إلى رياح شديدة أسفرت عن ارتفاع الأمواج وغلق ميناء الإسكندرية.

وسقطت نخلة في ميدان المنشية أمام ميدان الجندي المجهول، نطاق حى الجمرك، بعد ليلة عاصفة رياح شديدة.

وكلفت المهندسة سحر شعبان رئيس حى الجمرك، وحدة التدخل السريع بالحى بمعدات وعمال الحى لإزالة العائق المرورى وتيسير حركة المواطنين والسيارات.

وقامت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية برفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة الموجه الحالية، والاستعداد لرفع وشفط تجمعات مياه الأمطار من الشوارع.

شاهد..






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