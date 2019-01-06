«العليا للمستشفيات» تبحث تطوير «قصر العيني 2020»

06 يناير 2019 - 01:39 م

عقد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماعًا باللجنة العليا لتطوير المستشفيات الجامعية لمناقشة مراحل تنفيذ خطة التطوير والتي تشمل عددًا من الإجراءات الخاصة بتحديد التقييم الهندسي للمباني الموجودة وحالتها ومدى احتياجاتها إلى التحديث والإعلان عن المناقصة الخاصة بمدير المشروع على المستوى الدولي، ومتابعة شروط وآليات اختيار الشركات ودرجاتها وتقيمها لاختيار الشركة التي ستتولى التطوير والمدة الزمنية، وأيضًا معايير اختيار المدير الدولي للمشروع.

وقال الخشت، في بيان له ظهر اليوم، إن اللجنة بحثت الإجراءات اللازمة مع الجانب السعودي والتمويل اللازم للانتهاء من تطوير المشروع فى إطار خطة الدولة لتطوير المستشفيات الجامعية وتقديم خدمة متميزة لمرضى المترددين على جميع الإدارات والعيادات والأقسام والطوارئ وغرف العمليات مع زيادة الأسرة والمعدات والمعامل، خاصة أن الجامعة تضم هيئة تدريس من الأطباء الأكفاء وكذلك هيئات تمريض مدربة ومتميزة.

حضر الاجتماع الدكتورة هالة صلاح عميد كلية الطب والدكتور صبري السنوسي عميد كلية الحقوق و الدكتور فتحي خضير مساعد رئيس الجامعة لتطوير المستشفيات، والدكتور جمعة عبد المقصود عميد كلية الآثار والدكتور أحمد عبد العزيز مدير المستشفيات علاوة على أعضاء اللجنة العليا واللجنة الفنية ومساعد وزير الاستثمار.