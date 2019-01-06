فحص 12 مليونًا و68 ألف مواطنًا بالمرحلة الثانية لمبادرة فيروس سى

06 يناير 2019 - 01:40 م

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فحص 12 مليونا و68 ألفا و284 مواطنًا حتى صباح اليوم الأحد بالمرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على "فيروس سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة".

وقالت زايد فى بيان لها أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها في الأول من شهر أكتوبر الماضي وصل إلى 25 مليونا و113 ألفا و891 مواطنًا، موضحةً أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تمامًا.

ومن جانبه اكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم فحص 566 ألفًا و775 طالبًا بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق المبادرة وحتى صباح اليوم الأحد في محافظات المرحلة الأولى التسعة، بالإضافة إلى أن محافظة البحيرة كانت أكثر المحافظات إقبالًا بإجمالي تردد 120 ألف طالب، ومحافظة الإسكندرية 114 ألف طالب، والقليوبية 104 آلاف طالب، وأسيوط 89 ألف طالب، موضحًا أن المسح بالمدارس بدأ يوم 1 ديسمبر 2018، وينتهي بنهاية المرحلة الثالثة من المبادرة في أبريل 2019، حيث يتم تحويل الطلاب المصابين إلى وحدات صرف العلاج بالمجان.

وأوضح أن هناك 12 مليونا و68 ألفا و284 مواطنًا تم فحصهم في محافظات المرحلة الثانية من "المبادرة الرئاسية"، وذلك منذ إطلاق المبادرة وحتى صباح اليوم، حيث تصدرت محافظة القاهرة أكثر المحافظات مشاركةً على مستوى الجمهورية بإجمالي عدد مشاركين 4 ملايين و562 ألفًا، تلتها المنوفية بمليون و502 ألف مواطن ثم سوهاج بمليون و482 ألف مواطن، ثم كفر الشيخ بمليون و183 ألف مواطن، ثم بني سويف بمليون و14 ألف مواطن، ثم أسوان بـ653 ألف مواطن، ثم الإسماعيلية بـ652 ألف مواطن.

ولفت "مجاهد" إلى أن أعلى نسبة من المستهدف اليومي للفحص سجلتها محافظة البحر الأحمر بإجمالي 132% من المستهدفين، تليها محافظة الإسماعيلية بـ129% وأسوان بـ111%، والقاهرة بـ103%، بينما أعلى نسبة من المستهدف الكلي للفحص سجلتها محافظة البحر الأحمر بإجمالي 79% من المستهدفين، تليها محافظة الإسماعيلية بـ77% وأسوان بـ67%، والقاهرة بـ62%، مؤكدًا أن المبادرة تسير بشكل جيد للغاية في مراحلها المختلفة.

الجدير بالذكر أن غرفة عمليات المبادرة الرئاسية تتلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg ويتضمن مراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية، وجميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج.