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"القومى لشئون الإعاقة" يحتفل باليوم العالمى لمولد مخترع كتابة بريل

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وكالات- حنان حمدتو

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عقد المجلس القومي لشئون الإعاقة في ختام الأسبوع الماضي احتفالية موسعة بمناسبة اليوم العالمي لمولد لويس بريل مخترع طريقة الكتابة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية المكفوفين.

وقال الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة إن الاحتفال باليوم العالمي لمولد "لويس بريل" يعد الحدث الأول للمجلس خلال هذا العام 2019، لافتًا إلى أن العام الجاري سيشهد تفعيل اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون رقم (10) لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مناشدًا جمعيات المجتمع المدني العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة للتكاتف معًا من أجل المزيد من الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وحضر الاحتفال خالد حنفي عضو مجلس النواب وعلاء عبد الحليم عضو الهيئة الإدارية العليا بالمنظمة العربية للمكفوفين، وإبراهيم حلمي عمارة المدرس المساعد بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة طنطا، بالإضافة إلى أحمد عبد التواب؛ أخصائي التكنولوجيا المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة بالجامعة الأمريكية، والإعلامية رضوى حسن، بالإضافة إلى لفيف من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من منظمات المجتمع المدني.

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