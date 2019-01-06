"بناء ثقافة الأمل" جديد للنيل العربية

06 يناير 2019 - 01:56 م

صدر حديثًا عن مجموعة النيل العربية للنشر والتوزيع بالقاهرة الطبعة العربية لكتاب "بناء ثقافة الأمل"، تأليف روبرت دبار وإيميلى جيبسون وهو من إصدارات مجموعة النيل العربية.

ويقدِّم الكتاب أكثر من فكرة لطلاب المدارس الذين يفتقرون إلى الأمل، كما يقدِّم نظرية لأى مدرسة تسعى لإلهام الطلاب الذين لا يحظون بالاهتمام الكافى وحثهم على مواصلة تعليمهم. كم يقدِّم النظرية والنظام والمنهجية لأي مدرسة تسعى لالهام الطلاب الذين لا يحظون بالاهتمام الكافي وحثهم على مواصلة تعليمهم.

ويحدد هذا الكتاب العوامل الاجتماعية والعاطفية الأساسية التي تقود الى النجاح وهي الشعور بالتفاؤل، الشعور بالانتماء، الشعور بالفخر والتقدير الذاتي والثقة بالنفس، والشعور بالهدف.



