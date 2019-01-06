سياسي: المصريون عازمون على سحق الإرهاب

06 يناير 2019 - 01:58 م

أكد عمرو الزمر الباحث في الشئون السياسية والاقتصادية أن معركة الإرهاب ستسحق بإرادة هذا الشعب المصري العظيم والرئيس عبد الفتاح السيسي ورجال القوات المسلحة المصرية وجهاز الشرطة الذي يقدم يومًا بعد يوم فلذة أكباد هذا الوطن لكي نحيا كرام في وطن عازم على هزيمة قوى الشر

وأوضح الزمر أن الإرهاب والتطرف لا دين له فيأتي مشهد في منتهى البسالة والتضحية من البطل الشهيد مصطفى عبيد الذي ضحى بنفسه لكي نحيا نحن المصريين وأشار الباحث السياسي أن الشعب المصري بأكمله سيثأر لشهداء الوطن وأن ما شهدناه في إحباط محاولة تفجير كنيسة العذراء بعزبة الهجانة خير دليل فأبطال تلك الملحمة كلاهما مسلمين سواء الشيخ سعد أو الشهيد مصطفى عبيد لأننا أولاً وأخيرًا نحن مصريون ورباطنا هو سر قوتنا.

اختتم الزمر برسالة إلى قوى الشر بأن مصر رجالها عقيدتهم إما النصر أو الشهادة وأننا لولا النجاح ما كانوا ما يفعلونه في مصر من محاولات فاشلة لزرع الفتن لأن مصر قد هداها الله رئيسا ذات إرادة فولاذية ورجالا أوفياء عازمين على سحق الإرهاب.