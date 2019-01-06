ليفربول مهدد بخسارة تعويذته السحرية "صلاح" هذا العام

06 يناير 2019 - 02:12 م

ذكرت صحيفة "صنداي إكسبريس" البريطانية، أن من المخاطر التي تحيط بنادي ليفربول الإنجليزي هذا العام، هو خسارته لنجم الفريق، محمد صلاح، واصفة إياه بـ"التعويذة السحرية" للريدز، رابطة ذلك بفوز مانشستر سيتي، بمسابقة الدوري هذا العام.

وتحت عنوان "ليفربول يخاطر بخسارة صلاح حال فوز مان سيتي بالبريمرليج"، قالت الصحيفة، في تقريرها، إن "صلاح" إحدى علامات الريدز في الموسمين الآخرين، فبرغم توافد العديد من الأسماء على ليفربول إلا أن اللاعب الدولي يظل التعويذة السحرية للفريق بلا منازع.

وأشارت الصحيفة إلى أن مشجعي الريدز ما زالوا يحلمون بلقب الدوري، رغم خسارتهم أمام سيتي بـ1:2، إلا أن هذا لم يغير من حقيقة فقدانهم لأهم لاعب وهداف الفريق الموسم الماضي.

وعقبت الصحيفة أن ليفربول لديه فرصة ذهبية ويجب أن يأخذها، فيبدو أن هذا هو الوقت المثالي للإضراب على الوضع القديم، موضحة أن مان سستي عانى هذا الموسم من بعض الأزمات، كما أن أرسنال وتشيلسي في حالة غياب عن البطولة، لذا هذا هو الوقت الذهبي للفوز.

واختتمت الصحيفة، تقريرها، بأنه يجب على ليفربول الفوز باللقب إذا أرادوا الحفاظ على صلاح، وإذا لم يفعلوا ذلك، فقد يلجأ العمالقة الأوروبيون إلى اقتناص الفرصة للحصول على صفقة "صلاح"، التي لن تكون رخيصة.

لذا فرصة ليفربول الأكبر للحفاظ على صلاح ونجومها الآخرين، مرتبطة بحصولهم على لقب الدوري الممتاز في مايو المقبل.