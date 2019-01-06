"مدبولى" يجتمع بـ"نصر" لمتابعة إنشاء صندوق تأمين الاستثمار بأفريقيا

06 يناير 2019 - 02:22 م

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان بالدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار لمتابعة إجراءات إنشاء صندوق ضمان وتأمين الاستثمارات في دول القارة الأفريقيّة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال الاجتماع قالت نصر إن الوزارة تعد مسودة أوليّة لإنشاء الصندوق، بعد أن قامت بدراسة نماذج مختلفة في عددٍ من الدول مثل: بريطانيا، وفرنسا، ووكالة ضمان الاستثمار التابعة للبنك الدولي، كما أنه سيتم إجراء مفاضلة بين تلك النماذج المختلفة، بشأن كونها صندوقًا حكوميًا، أو في صورة شركة.

وأضافت أنه تم إرسال هذه المسودة إلى جميع الوزارات المعنية؛ وذلك لأخذ الرأي بشأنها، موضحة أن الوزارة تلقت عددًا من ردود الأفعال حيالها، حيث أبدت معظم الوزارات تعليقات عليها، لافتة إلى أن وزارة الاستثمار استجابت لجميع الملاحظات، وتعمل الوزارة حاليًا على إعداد مسودة نهائية؛ لعرضها على مجلس الوزراء.

ولفتت إلى أنه تم التجهيز لتوقيع عقد مع شركة عالمية للترويج للاستثمار، طبقًا لموافقة المجموعة الاقتصادية، لافتة إلى أنه سيتم التوقيع على هذا العقد قريبًا.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الصندوق يسهم في زيادة معدلات الاستثمارات في القارة الأفريقية، ويساهم في مد جسور التعاون والتواصل بين مصر وكل الدولة الأفريقية، في صورة علاقات اقتصادية مثمرة وإيجابية، خاصة مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقيّ.