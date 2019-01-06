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موسى: خطبة للبابا تواضروس من مسجد الفتاح العليم

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أكد الإعلامي أحمد موسى، أن قداسة البابا تواضروس سيلقي خطبة من مسجد الفتاح العليم خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمسجد والكاتدرائية بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم.

وأضاف خلال برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد: "قداسة البابا تواضروس سيلقي خطبة من مسجد الفتاح العليم بعد 100 عام من إلقاء القمص سرجيوس خطبة من مسجد الأزهر عام 1919".

وأكد: "هذه رسالة للعالم أننا أبناء وطن واحد، ولا يوجد تمييز بين العمامة البيضاء والسوداء".

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