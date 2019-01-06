آخر تطورات "صوتك مسموع" لمحاربة التعدى على أملاك الدولة

06 يناير 2019 - 02:39 م

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية جميع العاملين بمبادرة "صوتك مسموع" بالمحافظات التي أطلقتها الوزارة نهاية أكتوبر الماضي تحت رعاية رئيس الوزراء لتلقى شكاوى المواطنين والرد عليها والتواصل معهم وذلك في إطار محاور رئيسية وهي مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والإشغالات والفساد والرشوة والمخالفات بأنواعها المختلفة والمقترحات والأفكار الجديدة، ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن في إطار تفعيل آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم.

وأوضح تقرير حول أداء الوزارة عن شهر ديسمبر 2018 بشأن المبادرة أنه تم التواصل مع المواطنين لاستقبال الشكاوى عبر الوسائل التي تم الإعلان عنها سواء الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أو رقم الواتس أب أو عبر الإيميل أو الخط الساخن، حيث بلغ عدد الرسائل فى جميع القنوات بالمبادرة حتى بداية شهر يناير 2019 حوالى 25 ألفًا و467 رسالة.

وأشار التقرير إلى أن أكثر الشكاوى خلال شهر ديسمبر كانت حول الإشغالات ومخالفات البناء والقمامة والتعدى على الأراضى الزراعية والفساد، وأكثر المحافظات استجابة فى حل الشكاوى هي (الجيزة – البحيرة – الدقهلية – كفر الشيخ – القليوبية – مطروح -الغربية – المنوفية – قنا).

وهناك أكثر من وسيلة لتلقي شكاوى المواطنين حيث تم تخصيص رقم “الواتس أب”: وهو ( 01150606783 )، الصحفة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك": بعنوان (www.facebook.com/sotakmasmwo ) رقم الخط الساخن: (15330 ) والذي يعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24.