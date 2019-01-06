  • الأحد 06 يناير 2019
  • بتوقيت مصر05:11 م
بحث متقدم
السيسي

بث مباشر.. السيسي يفتتح مسجد وكنيسة العاصمة الجديدة

نتنياهو وترامب

السفير الأمريكي بإسرائيل يكشف موعد إعلان «صفقة القرن»

الفرعون المصري

السينما تدخل على خط محاربة الإرهاب بـ«الفرعون المصري»

عواصف ترابية تصيب الحالة المرورية بالشلل في الشرقية

تحذيرات عاجلة وإعلان الطوارئ.. طقس سيئ يضرب مصر

أرشيفية

«الوطنية للإعلام» ترد على نقل ماسبيرو لـ«العاصمة الإدارية»

الشحات

خلال ساعات.. حسين الشحات في الأهلي

المئات في جنازة شهيد كنيسة مدينة نصر

المئات في جنازة شهيد كنيسة مدينة نصر

كنيسة

تطورات جديدة فى تحقيقات النيابة بانفجار كنيسة مدينة نصر

السيسي

الرئيس يهنئ الأرمن الأرثوذكس بعيد الميلاد

السلطان محمد الخامس

السلطان محمد الخامس يتخلى عن العرش

بالصور..

المئات في جنازة شهيد كنيسة مدينة نصر

قبلي وبحري

المئات في جنازة شهيد كنيسة مدينة نصر
المئات في جنازة شهيد كنيسة مدينة نصر

علي إسماعيل

أخبار متعلقة
#

تفاصيل عثور فتاة على والدها مذبوحًا داخل شقته

#

حريق هائل بالنادي الأهلي

#

مقتل شرطيين أمريكيين بإطلاق نار في ولاية «ميسيسيبي»

#

تفاصيل مقتل طفل على يد شقيقته بسبب فيلم هندي

شهيد

مدينة نصر

طوخ

جزيرة الأحرار

كنيبة

شيع المئات من أهالي قرية جزيرة الأحرار التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية جنازة الرائد مصطفى عبيد، الذى استشهد أثناء أداء واجبه الوطني وقيامه بفحص حقيبة بداخلها عبوة ناسفة أمام كنيسة العذراء وأبو سيفين بعزبة الهجانة بمدينة نصر ليلة أمس ما أسفر عن استشهاده وإصابة آخر.

وخرجت الجنازة من مسجد التقوى بالقرية  يتقدمها الدكتور علاء عبد الحليم محافظ الإقليم واللواء رضا طبلية مدير الأمن ورئيس مدينة طوخ وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية .

وتحولت جنازة الشهيد إلى مظاهرة ضد الإرهاب حيث ردد المشيعون هتافات مناهضة للإرهاب منها : " لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله " و"الله أكبر.. الله أكبر "، مطالبين بالقصاص من الإرهابيين القتلة.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإمام "مالك" إذ يذكر ابن إسحاق بـ"سوء"!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

صانعة الأمل

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» ضربة جديدة للأهلي قبل مواجهة سموحة
» كأس آسيا.. الأردن يتخطى أستراليا بهدف «أنس»
» ننشر تفاصيل اتهام محامي بالرشوة لإنقاذ رقبة شقيقه من الإعدام
» على خطى حلا شيحة.. شهيرة تخلع الحجاب
» عامل يغتصب الفتيات ويصورهن على "فيس بوك"
» وزير الداخلية مهنئًا البابا تواضروس: عازمون على التضحية
» اختتام فعاليات التدريب البحري المشترك "الموج الأحمر -1"
» مفاجأة "الشيشة" تسبب "السمنة والسكر"
» آل الشيخ: هذه حكاية "السعيد" وتلقيت عرضًا لبيع بيراميدز
» الأهلى يواصل تدريباته استعدادًا لـ"سموحة"
» غائبة عن الوعى لمدة 10 سنوات.. وتلد

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • مغرب

    05:12 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول