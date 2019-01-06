تحذيرات عاجلة وإعلان الطوارئ.. طقس سيئ يضرب مصر

06 يناير 2019 - 04:30 م

موجة من الطقس السيئ، تضرب محافظات مصر اليوم الأحد، إذ غطت سماء مصر موجة أتربة وهواء شديد، ما أدى إلى رفع حالة الطوارئ بالمحافظات لمواجهة تداعيات التقلبات الجوية.

ففي الإسكندرية، تسببت موجة من الطقس السيئ في اقتلاع الأشجار وإغلاق الميناء، وإغلاق العديد من المحال التجارية أبوابها، في ظل انخفاض كبير في درجات الحرارة تسبب في صقيع وبرودة شديدة التزم معها المارة المنازل.

وتوقفت كل أشكال الصيد في الميناء الشرقي وجميع موانئ الصيد، فيما خرجت المياه وتجاوزت حاجز الكورنيش الذي خلا معظمه من المارة.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن إدارة حركة السفن قررت غلق البوغاز ومنع استقبال أو مغادرة السفن، نظرًا لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن.

وأضاف «الغندور» أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المنتظرة على الأرصفة، ودخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى ميناءي الإسكندرية والدخيلة، تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز وتوقف الملاحة.

وفي دمياط، أصيبت 3 سيدات إثر انهيار شرفة منزل بالدور الثاني بمدينة دمياط، حيث سقطت الشرفة بسبب الرياح الشديدة التي تتعرض لها المحافظة، مما أسفر عن إصابة 3 سيدات من الباعة الجائلين أثناء جلوسهن لبيع الخضراوات أسفل الشرفة، وتم نقلهن لمستشفى دمياط العام لتلقي العلاج.

وتواصلت موجات الطقس السيئ بأنحاء المحافظة، خاصة في مدن دمياط وفارسكور والزرقا وكفر سعد وعزبة البرج ودمياط الجديدة وشطا ورأس البر، مما تسبب في شلل الحركة التجارية وتوقف حركة الصيد في عزبة البرج. من جانبه، قال ممدوح الشيطي، المتحدث الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، إن حركة الملاحة داخل الميناء لم تتأثر بتقلبات الطقس.

وفي البحيرة، شهدت المحافظة سقوط أمطار على مركزي إدكو ورشيد الساحليين، وتوقفت حركة الصيد من البحر المتوسط بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأكد المحافظ اللواء هشام آمنة رفع درجة الاستعداد في أنحاء المحافظة، وانعقاد غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات في المراكز لمتابعة حالة الجو، والإبلاغ عن أي طوارئ تحدث في هذا الخصوص، والتنبيه على رئيسي الوحدتين المحليتين لإدكو ورشيد بنزح أي تراكمات للأمطار.

وفي كفرالشيخ، قال أحمد عبده نصار، نقيب الصيادين بالمحافظة، إن العواصف والرياح الشديدة وارتفاع الأمواج تسببت في توقف حركة الصيد بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس، كما تم إغلاق ميناء الصيد ببرج البرلس وبوغاز رشيد.

وفي القليوبية، شهدت مدن وقرى المحافظة عواصف ترابية باردة وسادت العواصف جميع الشوارع مما تسبب في ضعف الرؤية للمواطنين بالشوارع واهتزاز الأشجار وتجمع الأتربة والنفايات بالشوارع. وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ بالحماية المدنية تجنبًا لحدوث كوارث بالطرق من سقوط أشجار أو ما شابه بسبب ارتفاع معدل الرياح.

وفي شمال سيناء، تعرضت المحافظة لرياح شديدة مصحوبة بعواصف رملية وانخفاض كبير في درجات الحرارة، حيث شهدت الطرق الرئيسية والفرعية حذرًا من السائقين، فيما فضل أغلب المواطنين عدم الخروج إلى الشارع والبقاء بمنازلهم.

من جانبه، قرر المحافظ اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، رفع درجة الاستعداد بكل أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات لمواجهة الظروف الجوية التي تشهدها مختلف مناطق المحافظة، وأن تواصل غرفة العمليات الرئيسية في الديوان العام للمحافظة المتابعة المستمرة للظروف الجوية مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الاثنين، أن يستمر الطقس البارد على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد مائلا للبرودة على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلا.

كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على شمال البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس واضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر. وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة.

وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج من ثلاثة إلى أربعة أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون: القاهرة «9- 15»، الإسكندرية «9 – 16»، قنا «7 – 17»، الأقصر «6 – 16»، أسوان «9 – 17».