» رسميًا.. المصري يضم «سيمبوري» 3 سنوات

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وقع البوركينى سعيدو سيمبوري، لاعب وسط الداخلية، على عقد انتقاله للنادي المصري لمدة ثلاث سنوات، بداية من فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقام سعيدو، بالتوقيع رسميًا بحضور عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري ونبيل أبو زيد وكيل أعمال اللاعب خلال تواجده بمعسكر الفريق الحالي بالإسماعيلية.

ويتواجد سعيدو، بمعسكر الفريق الحالي بالإسماعيلية استعدادًا لمباراته المهمة والمرتقبة أمام بيراميدز، المؤجلة من الجولة الثالثة عشرة المقرر إقامتها على إستاد الإسماعيلية في تمام الساعة السابعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل.


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