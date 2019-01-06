جلسة تعارف بين «بوطيب» والجهاز الفنى واللاعبين

06 يناير 2019 - 05:51 م

حرص أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق كرة القدم بنادى الزمالك، على اصطحاب المغربي الدولى خالد بوطيب ، المنضم للفريق خلال الانتقالات الشتوية الجارية، بجولة داخل النادى.

وعقد المشرف العام، جلسة تعارف بين خالد بوطيب، والجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى كريستيان جروس ومعاونيه، وأيضا زملائه بالفريق.

ورحب جروس، بالمهاجم الجديد للزمالك، متمنيا له التوفيق في الفريق خلال المباريات المقبلة.

كما قام المهاجم المغربي، بمشاهدة الجيم والسونا الخاصة بالفريق، وظهر عليه الاعجاب بالمنشآت التى تتواجد داخل القلعة البيضاء.

ومن المقرر أن يعقد أمير مرتضى، مؤتمر صحفى غدا الاثنين بالنادي، يستعرض من خلاله كافة التفاصيل المتعلقة بالصفقة، وتقديم خالد بوطيب لوسائل الاعلام.