«إعلام البرلمان» يطالب بإغلاق مواقع السلفيين

06 يناير 2019 - 05:56 م

قال نادر مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن المواقع السلفية والتابعة للتيارات الإسلامية أصبحت تمثل خطرًا لما يتم الترويج عليه من مخاطر وأفكار وفتاوى شاذة تتنافى مع الجهود التي تقوم بها الدولة في تجديد الخطاب الديني، ومواجهة الأفكار المتطرفة والإرهابية.

وأضاف أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، في تصريح، أن المجلس الأعلى للإعلام مطالب باتخاذ قرارات فورية ضد هذه المنصات والمواقع السلفية خاصة التي تروج للفتاوى الشاذة والتي كان آخرها فتوى تحريم تهنئة الأقباط، مؤكدًا أن هذه المواقع والمنصات لا بد من مواجهتها، خاصة أنه طال انتظار هذا الأمر.

وأوضح، أن اتخاذ قرارات سريعة خلال الفترة الحالية ضد هذه المواقع هو أفضل طريق للمواجهة، مؤكدًا أنه ليس من المعقول في هذا التوقيت الذىي تعمل فيه الدولة على الحرب ضد الأفكار الشاذة والإرهابية، تظل هذه المنصات تعمل وتروج للفكر المتطرف.