«القومي لحقوق الإنسان» يدين حادث مدينة نصر الإرهابي

06 يناير 2019 - 06:02 م

أعرب المجلس لحقوق الإنسان، عن بالغ إدانته واستنكاره للحادث الإرهابي الذي وقع مساء أمس من انفجار قنبلة بعزبة الهجانة بمدينة نصر، وأسفرت عن استشهاد الرائد مصطفى عبيد وإصابة آخرين أثناء فحص "شنطة" كانت تحوى العبوة.

وجدد المجلس في بيان له اليوم، التأكيد على استنكاره وإدانته لكل الأعمال الإرهابية بجميع أشكالها ومظاهرها أينما ارتكبت، وأي كانت أغراضها إدانة مستمرة وقاطعة وقوية، على أساس أن الأعمال الإرهابية تمثل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان وتهدف إلى تقويض الحريات الأساسية والسلام والأمن الداخلي والدولي.

وتقدم المجلس بخالص العزاء لأسرة الشهيد الرائد مصطفى عبيد، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.