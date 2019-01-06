» ترامب: سننسحب من سوريا

06 يناير 2019 - 06:04 م

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه سينفذ قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا ولكن ليس على وجه السرعة.

وقال ترامب: "سنسحب قواتنا من سوريا، ولكن لم أقل أبدًا إن ذلك سيتم على وجه السرعة".

هذا وأعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، الأحد، أن واشنطن لا ترغب بأي تحرك عسكري تركي في سوريا بدون التنسيق معها.

وقال: "سنناقش الانسحاب من سوريا مع إسرائيل و تركيا خلال جولة إقليمية".

وشدد على أن الرئيس الأمريكي، ترامب، يتمسك بأن "الانسحاب الأمريكي من سوريا لن يحدث دون اتفاق لحماية الأكراد".

وأضاف بولتون أن "أمريكا ستنسحب من سوريا، لكنها ستحمي قواتها خلال فترة الانسحاب".

وأوضح في تصريحات للصحفيين خلال زيارته لإسرائيل أن الرئيس الأمريكي ترمب "يريد تدمير خلافة داعش" في إشارة إلى مقاتلي تنظيم داعش في سوريا الذين تركز الهجمات الأمريكية على استهدافهم.