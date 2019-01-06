"أموك" تقر زيادة عقود المقاولين لارتفاع أسعار المحروقات

06 يناير 2019 - 06:07 م



وافقت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك" على زيادة قيمة العقود الموقعة مع المقاولين نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات.

وقالت الشركة في بيان لها، إن مجلسها وافق على توصية اللجنة المشكلة لدراسة الشكاوى المقدمة من المقاولين نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات والزيوت في 16 يونيو 2018.



وأوصت اللجنة بزيادة قيمة العقود التي تستحق الزيادة بعد الدراسة التي تمت من كل إدارة على أسعار العقود لكل مقاول.

كما وافق المجلس على شراء كامل حصة شركة ساسول في شركة الإسكندرية للمنتجات الشمعية والبالغة 51% وفوض العضو المنتدب لإتمام إجراءات نقل الملكية وعرضها على الجمعية العامة العادية القادمة للإحاطة.





