حذف إسرائيل من الخريطة بمكتب فى «الكونجرس» ووضع فلسطين

06 يناير 2019 - 06:08 م

أجرت رشيدة طليب، أول امرأة من أصل فلسطيني تنتخب عضوًا في الكونجرس الأمريكي، تغييرًا على خريطة مكتبها في الكونجرس بواشنطن، العاصمة، حيث حذفت بموجبه، إسرائيل، واستبدلتها بفلسطين.

فبعد أن أدت طليب، وهي ديمقراطية من ميشيغان، اليمين أمام الكونجرس، الخميس الماضي، لاحظت مراسلة موقع "بزفيد" الإخباري الأمريكي، التي كانت تقوم بجولة في مكتب طليب الجديد، تغييرًا طفيفًا على الخريطة المعلقة بمكتبها. وذلك بحسب وكالة "القدس".

وكشفت إحدى الصور التي نشرتها المراسلة على حسابها على موقع "تويتر" أن شخصًا ما — ربما لم تكن طليب — وضع ورقة لاصقة بالقرب من موقع إسرائيل على الخريطة، وكتب على الورقة كلمة فلسطين، مصحوبة بسهم يشير إلى موضع إسرائيل.

وكانت طليب استهلّت مهامها بالتوعد ببدء إجراءات إقالة الرئيس، دونالد ترامب، الذي وصفته بعبارة نابية، مثيرةً غضب الجمهوريين بعد أقل من يوم من بدء عمل مجلس النواب الأمريكي الجديد، ذي الأغلبية الديمقراطية.

وجرى تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر النائبة، وهي تتحدّث عن ترامب، فيما ردّ الأخير مستبعدا البدء بإجراءات إقالته، في تغريدة الجمعة.

ورد ترامب في تغريدة "كيف يمكن البدء بإقالة رئيس ربما ربح أعظم انتخابات في التاريخ، لم يرتكب أي خطأ — لم يتعامل مع روسيا، الديمقراطيون هم من تعاملوا معها — وسجل أفضل أداء في أول عامين مقارنة بكل الرؤساء، وهو أكثر الرؤساء شعبية في تاريخ الحزب الجمهوري مع نسبة 93%".

وتابع "هم فقط يريدون إقالتي لأنهم يعلمون أنهم عاجزون عن الفوز في عام 2020، نجاح يفوق طاقتهم على الاحتمال".

ورشيدة طليب (42 عامًا)، المحامية السابقة، هي إحدى أول امرأتين مسلمتين تدخلان الكونجرس، وجعلت إقالة ترامب في صلب حملتها الانتخابية.