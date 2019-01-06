» رسميًا.. البورصة تصدر الإجراءات المنظمة لصانع السوق

06 يناير 2019 - 06:19 م



أصدرت البورصة المصرية، الإجراءات التشريعية المنظمة لآلية صانع السوق، وقال محمد فريد رئيس البورصة: إنه تم الاتفاق علي القواعد النهائية المنظمة للسوق والتي تم الاستقرار عليها وجاءت بالاتفاق مع هيئة الرقابة المالية، وبعد دراسة 15 سوقًا مختلفة للوقوف على أفضل الممارسات في هذا الصدد.

وتتضمن أهم القواعد اختيار الأسهم المسموح بالتداول عليها، وأبدت 3 شركات تتوزع بين السمسرة، وشركات قابضة تعمل في مجال الأوراق المالية رغبتها في الحصول على الرخصة الخاصة بالنشاط.





