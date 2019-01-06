» مانشستر سيتى يتأهل إلى دور الـ32 بكأس الاتحاد

06 يناير 2019 - 06:27 م

تأهل فريق مانشستر سيتي إلى دور الـ32 ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على نظيره رويثرهام يونايتد، بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد ضمن منافسات الدور الرابع.

جاءت أهداف المان سيتي، عبر كل من رحيم ستيرلينج (د12)، وقيل فودين (د43)، وسمي اجاي بالخطأ في مرماه (د 45)، وجابريل جيسوس (د53)، ورياض محرز (د73)، واوتامندي (د 78)، وليروي ساني (د85).

وتأهل كل من واتفورد ودونكاستر روفرز وميلوول وكوينز بارك رينجرز، بينما فجر فريق أولدهام اتليتك مفاجأة وأقصى فريق فولهام.

جدير بالذكر، أن فريق تشيلسي هو حامل اللقب في الموسم الماضي، بعد أن حقق الانتصار في النهائي على مان يونايتد بنتيجة2-1.