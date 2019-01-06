"البترول" تنتهي من مشروع مستودعات المازوت في مارس

06 يناير 2019 - 06:33 م



تخطط وزارة البترول للانتهاء من مستودعات تخزين المازوت الجاري تنفيذها حاليًا في مارس المقبل بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية، بحسب بيان صادر عن الوزارة البترول.

وقال طارق الملا وزير البترول: إن المشروع "يعد بداية التأكيد على التخزين للغير، حيث ستُعد المرة الأولى لاستقبال منتجات بترولية لشركات أخرى"، مشيرًا إلى زيادة مستودعات تخزين السولار في منطقة سيدي كرير بالتعاون مع أرامكو.

وأكد الوزير، أن العام المنتهي شهد زيادة الطاقات التخزينية لمنتج البوتاجاز في الصعيد والإسكندرية من أجل استمرار الاستقرار الذي يشهده سوق البوتاجاز، فضلاً عن الخطوات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة في إطار المشروع القومي لتحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول خلال العام.





