الاتحاد السكندري يضم مدافعًا برازيليًا

أمير سعد
وقع المدافع البرازيلي الفيس دا سيلفا، على عقود انتقاله إلى الاتحاد السكندري، لمدة موسم و نصف اعتبارًا من فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وشارك مع العديد من الأندية بالدوري الروماني وذلك في إطار حرص مجلس إدارة النادى على تدعيم فريق الكرة بعناصر مميزة و خاصة فى مركز قلب الدفاع .
وأشاد حلمى طولان المدير الفني للفريق، بقدرات اللاعب الفنية والبدنية لخبرته الكبيرة بهذا المركز، وامتلاكه لمقومات بدنية كبيرة وتميزه فى ألعاب الهواء و اعتبره إضافة حقيقية ومميزة لخط دفاع زعيم الثغر خلال المرحلة المقبلة.
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