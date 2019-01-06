الاتحاد السكندري يضم مدافعًا برازيليًا

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وقع المدافع البرازيلي الفيس دا سيلفا، على عقود انتقاله إلى الاتحاد السكندري، لمدة موسم و نصف اعتبارًا من فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وشارك مع العديد من الأندية بالدوري الروماني وذلك في إطار حرص مجلس إدارة النادى على تدعيم فريق الكرة بعناصر مميزة و خاصة فى مركز قلب الدفاع .

وأشاد حلمى طولان المدير الفني للفريق، بقدرات اللاعب الفنية والبدنية لخبرته الكبيرة بهذا المركز، وامتلاكه لمقومات بدنية كبيرة وتميزه فى ألعاب الهواء و اعتبره إضافة حقيقية ومميزة لخط دفاع زعيم الثغر خلال المرحلة المقبلة.


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