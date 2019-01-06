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طائرات إسرائيلية تقصف جنوبي غزة

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قصف إسرائيلي على غزة

إسرائيل

حماس

غزة

قصفت طائرات عسكرية إسرائيلية، مساء الأحد، مرصدًا يتبع لـ"كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة "حماس"، جنوبي قطاع غزة، دون الإشارة إلى وقوع إصابات أو أضرار.

وأفاد مراسل الأناضول، نقلاً عن شهود عيان، أن طائرات عسكرية إسرائيلية قصفت مرصدًا يتبع لكتائب القسام، بصاروخين، شرقي بلدة الفخاري في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

ولم تسجل وزارة الصحة الفلسطينية على الفور وقوع إصابات جراء القصف.

كما لم يصدر بيان رسمي عن الجيش الإسرائيلي.


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