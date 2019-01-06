» ترامب يهدد بإعلان "الطوارئ"

06 يناير 2019 - 07:12 م

هدّد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، باللجوء إلى إعلان حالة الطوارئ الوطنية من أجل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.

وفي تصريحات أدلى بها من البيت الأبيض، قال ترامب: "قد ألجأ إلى إعلان حالة الطوارئ الوطنية لبناء الجدار الحدودي، وذلك يعتمد على ما سيحدث في الأيام المقبلة".

وفي حال الإعلان على حالة الطوارئ الوطنية يستطيع ترامب أخذ جزء من ميزانية وزارة الدفاع لتغطية مصاريف بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.

وتوقع ترامب، في تصريحاته "عدم حدوث تقدم يذكر" في اليوم الثاني للمفاوضات بين كبار المسؤولين في إدارته، ومسؤولين في الكونغرس، بشأن وضع حد للإغلاق الجزئي للمؤسسات الفدرالية.

ودخل الإغلاق الجزئي الآن أسبوعه الثالث، بعد فشل البيت الأبيض والكونغرس التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة، مع إصرار ترامب تضمين تكاليف إنشاء جدار على الحدود مع المكسيك.

ويطالب ترامب، بإضافة 5 مليارات دولار إلى مشروع الموازنة لتمويل بناء الجدار، بينما يعارض الديمقراطيون ذلك.

وفي ظل غياب اتفاق على الموازنة يتوقف عمل نحو رُبع المؤسسات الاتحادية، بما فيها وزارات الأمن الداخلي والنقل والزراعة والخارجية والعدل، إضافة إلى المتنزهات العامة.

ويبلغ طول حدود الولايات المتحدة مع جارتها المكسيك 3 آلاف كلم، منها 1100 كلم مسيجة بجدار وأسلاك شائكة، لكن هذا القسم يشوبه عدد من الفتحات التي تتم من خلالها عمليات التهريب والتسلل. -