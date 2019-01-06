» بالفيديو.. بابا الفاتيكان يُهنئ مصر بافتتاح الكاتدرائية الجديدة

06 يناير 2019 - 07:13 م

هنأ البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، مصر بافتتاح كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية على إنجاز العمل التاريخى

وقال البابا فرنسيس فى رسالة مسجلة،: أتقدم بتحية خاصة لأخى العزيز للغاية صاحب القداسة البابا تواضروس الثانى، وإلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التى عرفت كيف تعطى شهادة حقيقية للإيمان والمحبة فى الأوقات العصيبة.

وتابع بابا الفاتيكان فى رسالته المصورة، أيها الإخوة والأخوات الأعزاء: لديكم شهداء يعطون القوة لإيمانكم، شكرا على مثالكم.

وأضاف، أتوجه بتحية احترام للرئيس السيسي والحكومة المصرية، لترتفع على الدوام من الكاتدرائية العبادة المقبولة لله فى أعلى السماوات، ويحل السلام والبركة على الأرض ولجميع البشر الذين يحبهم الله".