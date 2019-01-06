«الشحات» يتحدث عن انتقاله للأهلي.. وتجربة «العين»

06 يناير 2019 - 07:19 م

أعرب حسين الشحات لاعب الأهلي الجديد، عن بالغ امتنانه وتقديره لإدارة نادي العين الإماراتي، على الدعم اللافت الذي حظي به خلال مسيرته المهنية الناجحة في الإمارات، والتعامل الاحترافي قبل انضمامه للعين وأثناء الفترة التي أمضاها في اللعب بصفوفه.

وقال الشحات عبر الموقع الرسمي للعين: "شخصياً أدين لنادي العين بالفضل الكبير على ما قدمه لي، إذ عشت بين جدرانه أجمل اللحظات في مشواري الاحترافي، لذلك تلك الفترة المهمة لن تسقط عن ذاكرتي ما حييت ويكفي أنني توجت مسيرتي معه بتحقيق بطولتين رسميتين ولعبت عن طريقه في أكبر بطولة للأندية على مستوى العالم والحقيقة من الصعب جداً وصف مشاعري مهما اجتهدت تجاه العين وأتمنى للفريق التوفيق والسداد للفريق خلال تحدياته المقبلة".

وأكمل "انتقالي إلى العين كان حلمًا جميلاً وفرصة مثالية لمعانقة المجد ويكفي أن الانتماء للعين منحني الشرف الكبير وربط اسمي بإنجازات استثنائية على المستويين الجماعي والشخصي، وأود أن أكرر شكري لإدارة وجماهير العين على كل شيء منحني له هذا الكيان الرياضي الشامخ".

الشحات أضاف "سعادتي باكتمال كافة الإجراءات المتعلقة بالانضمام لنادي القرن فريق الأهلي لا توصف، ويكفي أن هذا الحدث ظل بمثابة حلم الطفولة بالنسبة لي، وشخصياً أدرك ما المطلوب مني خلال التحديات المقبلة في الدفاع عن شعار الأهلي، وأعد بمضاعفة الجهود وإظهار أفضل ما لدي في الدفاع عن شعار هذا الكيان الغالي".

واستطرد الشحات قائلاً: "المرحلة المقبلة تقتضي تضافر جهود الجميع من إدارة وجهاز فني ولاعبين وجماهير وكل منتسب إلى الأهلي لتحقيق طموحاتنا الكبيرة لذلك نحن مطالبون بالعمل معاً بروح الأسرة الواحدة وسقف طموحاتنا دائماً مرتفع لا لشيء سوى أننا (أهلاوية)".