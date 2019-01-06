7 نصائح تخلص جسمك من الدهون

06 يناير 2019 - 07:57 م

قد يكون فقدان الوزن، وبالأحرى الدهون، من أهم الأهداف التي يسعى كثيرون لتحقيقها انطلاقًا مع بداية العام الجديد، إلا أن معظم من يحاولون فقدان بضعة كيلوجرامات من الدهون يقعون في فخ فقدان وزن من الكتلة العضلية لديهم، التي عملوا كثيرًا على بنائها في الصالات الرياضية.

ولتوضيح الطريقة الأمثل للتخلص من الدهون الزائدة في الجسم، قدمت ماي سيمبكين، خبيرة التغذية البريطانية، في مقال لـ"Healthista "، بضع نصائح تساعد على التخلص من الدهون إذا ما تم الالتزام بها:

1- الصيام المتقطع

تظهر الدراسات أن تناول العشاء مبكرًا والتوقف عن الطعام بعد ساعة محددة من اليوم يساعد على تغيير نمط حرق الدهون والكاربوهيدرات في الجسم.

وأحد أساليب الصيام المتقطع يتضمن تجنب الطعام بعد الـ8 مساء والصيام لـ16 ساعة بعدها، حيث وجدت الدراسات أن هذا النمط من الأنظمة الصحية يقلل من كمية الطعام المستهلك بشكل كبير ليكون بذلك أسلوبًا فعالاً جدًا لخسارة الدهون.

2- رفع نسبة البروتين في النظام الغذائي

يعزز البروتين عملية الأيض في جسمك، كما أن الأشخاص الذين يتناولون وجبات غنية بالبروتين يخسرون دهونًا أكثر، وفقا لدراسة أجراها باحثون من جامعة ماكماستر.

ومن الأطعمة الغنية بالبروتين اللحوم والأسماك والدجاج والبيض والجبن والمكسرات والفاصوليا والعدس والبقوليات الأخرى.

3- إضافة التوابل للطعام

أظهرت الدراسات أن تناول الأطعمة الغنية بالتوابل يرفع عملية الأيض ويحفز حرق الدهون في الجسم.

ويعني ذلك أن إضافة الفلفل الحار والفلفل الأسود والكركم والبابريكا لوجباتك المتنوعة من شأنها أن تساعدك على فقدان بعض الكيلوجرامات، إذا ترافقت مع نظام غذائي متوازن.

4- تجنب الكحوليات

يعد استهلاك الكحول من أبسط الطرق لتدمير معدل الأيض في الجسم، حيث يدرج ضمن "السعرات الفارغة" التي لا تقدم أي عناصر غذائية للجسم.

5- تجنب المشروبات ذات السعرات الحرارية المرتفعة

المشروبات الغازية والقهوة الغنية بالسكر وعصائر الفاكهة من شأنها أن ترفع السكر بالدم بشكل كبير، ولا تساعد على الشبع، ونتيجة لذلك سترغب بعد وقت قصير في المزيد من السكريات، حيث يتحول الفائض منها نهاية إلى دهون.

جرب خيارات بديلة كالمياه المعدنية مع شرائح الليمون الطازج، وبدلا من كوب كبير من قهوة اللاتيه مع الكريمة، يمكنك تجربة قهوة أمريكية مع حليب قليل الدسم.

6- اجعل النوم الصحي من أولوياتك

النوم هو الوقت الذي يحتاجه جسمك لإصلاح وصيانة أجهزته، ومنها العضلات، لتعود في اليوم التالي لأداء عملها معافاة سليمة، كما أن الحصول على ساعات كافية من النوم يزيد معدل حرق الدهون وينظم الشهية، وذلك وفقا لدراسة أجراها باحثون من جامعة شيكاغو عام 2010.

7- تمرن أكثر

يستخدم جسمك الدهون مصدرًا أساسيًا للطاقة خلال ممارسة التمارين الهوائية، لذا فإن إدخال الرياضة لروتينك اليومي سيساعدك على خسارة المزيد من الدهون.

ويساعد المشي أو ركوب الدراجة أو الركض لمدة 30 دقيقة يوميًا على دفع جسمك للدخول في حالة حرق الدهون، حيث يبدأ باستهلاك الدهون المخزنة بالجسم كمصادر للطاقة.