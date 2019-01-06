"عبد الدايم" تتفقد دار الكتب وتعلن استعادة مصر لمخطوط السلطان الغورى

06 يناير 2019 - 08:03 م



تفقدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة والدكتور هشام عزمي رئيس دار الكتب والوثائق القومية مبني الدار بباب الخلق، حيث تابعت مستجدات عملية الترميم والتطوير تمهيداً للافتتاح خلال فبراير المقبل وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الثقافة منهم الدكتور سعيد المصرى امين عام المجلس الاعلى للثقافة ، الدكتور فتحى عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية ، المهندس محمد ابو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضارى ، الدكتور احمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والدكتورة نفين محمود رئيس دار الوثائق .



وخلال الجولة اعلنت عبد الدايم انه ضمن جهود الدولة المبذولة للحفاظ على التراث القومى المصرى نجحت الثقافة ممثلة فى دار الكتب والوثائق القومية فى استعادة مخطوط السلطان قنصوة الغوري آخر حكام المماليك قبل الغزو العثماني والذى يمثل ربعة قرآنية مثبتة فى سجلات دار الكتب المصرية بتاريخ 1884 وظهرت بها لاخر مرة فى نهاية القرن التاسع عشر وتحديداً عام 1892 وتوجهت بالشكر لوزارتى الاثار والخارجية ووسائل الاعلام المختلفة وكل من ساهم فى استعادة المخطوط .



من جانبه استعرض رئيس دار الكتب الخطوات التى تمت حتى وصول المخطوط إلى أرض الوطن ووعد بتواصل الجهود لحماية التراث القومى المصرى .





