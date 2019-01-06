هل تقف ملكة جمال روسيا وراء تنحي ملك ماليزيا؟

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محمد فضل- متابعات

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تنحى السلطان محمد الخامس، سلطان ماليزيا عن العرش اليوم الأحد، ليصبح أول سلطان يتنحى عن حكم البلاد، قبل انتهاء فترة ولايته البالغة 5 أعوام، وذلك بحسب بيان للقصر الملكي.

وقال البيان، إن “هذا القرار يسري بشكل فوري” بحسب وكالة رويترز.

ويعرف عن هذا السلطان البالغ عمره نحو 50 عامًا ولعه بقيادة سيارات الدفع الرباعي، وممارسة بعض الرياضات القاسية وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وتولى السلطان محمد الخامس، العرش بناء على النظام الدوري لتولي العرش المعمول به في البلاد منذ استقلالها عن بريطانيا في عام 1957.

ويتولى كل خمس سنوات العرش في البلاد – ذات الأغلبية المسلمة – أحد حكام الولايات الماليزية التسع المسلمين.

وبالرغم من الدور الصوري للملكية في ماليزيا، فإنها تحظى باحترام كبير من مسلمي البلاد، ويمنع انتقادها.

وتزين صورة الملك والملكة المباني الحكومية في أرجاء البلاد. ويعد الملك إمام الإسلام الرمزي للأمة، وهو أيضًا الرئيس الأسمي للجيش.

ويرجع تاريخ السلاطين في ماليزيا إلى القرن الخامس عشر.

ويأتي تنحي السلطان  محمد الخامس بعد أقل من 3 أشهر من تسلط الأضواء على زواجه من ملكة جمال روسية أثارت مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى ماليزيا والعالم.

وتزوج السلطان محمد الخامس من أوكسانا فويفودينا البالغة من العمر 25 عامًا في حفل زفاف ضخم في العاصمة الروسية بعد ما تردد أنباء عن اعتناقِها الإسلام في وقت سابق العام الماضي.


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