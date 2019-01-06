» «صلاح» يزين قائمة ليفربول لمواجهة ولفرهامبتون

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أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب، قائمة فريقه لمواجهة وولفرهامبتون المقرر لها مساء غد الإثنين، على ملعب "مولينكس" في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وقرر يورجن كلوب استدعاء لاعبين من الشباب هما كورتيس جونز ورافائيل كماتشو للقائمة التي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر، سيموني مينيوليه.

الدفاع: ديجان لوفرين، فيرجيل فان ديك، مورينو، ألكسندر أرنولد، روبرتسون.

الوسط: فابينيو، آدم لالانا، شيردان شاكيري، نابي كيتا، كورتيس جونز، فينالدوم، كماتشو، جيمس ميلنر، جوردان هندرسون.

الهجوم: ديفوك أوريجي، فيرمينو، ساديو ماني، محمد صلاح.

ومن المتوقع أن يشارك مورينو وستوريدج ونابي كيتا وشاكيري، بالإضافة إلى آدم لالانا في التشكيل الأساسي للريدز في هذه المباراة ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

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