  • الأحد 06 يناير 2019
  • بتوقيت مصر11:56 م
بحث متقدم
أحمد موسى

"موسى" يكشف هوية إرهابي حادث عزبة الهجانة

كنيسة الهجانة

تفاصيل مثيرة عن محاولة تفجير كنيسة مدينة نصر

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

هذا ما سيبحثه وزير الخارجية الأمريكي في مصر

أرشيفية

«شعبة الأسماك»: ارتفاع مرتقب في أسعاره.. لهذا السبب

السيسي وتواضروس

السيسي: لن أنسى هذه الكلمة للبابا تواضروس

الاخوان

الزعفراني: هذا الشخص يسيطر على الإخوان منذ أكثر من 50 عامًا

الإمام الأكبر شيخ الأزهر

«الطيب» يرد على فتاوي تحريم بناء الكنائس

ملك ماليزيا وملكة جمال روسيا

هل تقف ملكة جمال روسيا وراء تنحي ملك ماليزيا؟

ابوتريكة

أول رسالة من أبوتريكة لـ«الشحات» بعد انتقاله للأهلي

النور

«النور» الحيطة المايلة للإسلاميين في 2018

أبو الغيط يدعو لحشد "الأوراق" بشأن هذا الأمر الخطير

عرب وعالم

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

"أديب" يحذر من هذا الأمر الخطير بشأن احتجاجات السودان

#

تحذيرات من هذا الأمر الخطير بشأن الفياجرا النسائية

#

إسرائيل تحذر من هذا الأمر الخطير بشأن "حماس"

#

"ترامب" يرد على طلب تسليم "جولن" لتركيا

دعا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، الأحد، لحشد جميع الإمكانيات لثني البرازيل عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، معتبرا أن أوراق التأثير التي يملكها العرب "ليست قليلة".
جاء ذلك خلال لقاء أبو الغيط، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالقاهرة، وفق بيان للجامعة العربية.
وقال أبو الغيط خلال اللقاء، إن "هناك حاجة ماسة في المرحلة الحالية لحشد كافة الأوراق المتاحة من أجل حمل الرئيس البرازيلي الجديد (جاير بولسونارو) على مراجعة موقفه المعلن بشأن الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها".
وأكد أن "أوراق التأثير (لم يحددها) التي يملكها العرب في هذا الصدد ليست قليلة، ولكنها تحتاج إلى حشدٍ وتنسيق، ويتعين العمل على تحقيق ذلك بصورة حثيثة خلال المرحلة المُقبلة".
وتناول اللقاء، حشد المواقف الدولية المؤيدة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بجانب مواجهة بعض التحركات الساعية للنيل من المركز القانوني للقدس الشرقية عبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وسبق أن أبدى بولسونارو الذي أدى اليمين الدستورية رئيسًا للبرازيل مطلع الشهر الجاري، إعجابه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسياسته، ووعد بنقل سفارة بلاده من تل أبيب للقدس، بعد تقلده منصبه بشكل رسمي.
وحتى الآن نقلت الولايات المتحدة الأمريكية وغواتيمالا سفارتيهما إلى القدس.
وكانت السلطة الفلسطينية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، قد دعت في الأشهر الماضية، دول العالم إلى عدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل سفاراتها إلى المدينة المحتلة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإمام "مالك" إذ يذكر ابن إسحاق بـ"سوء"!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

صانعة الأمل

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» 2018 عام محاكمات المشاهير.. سياسة.. إعلام.. وفن
» تعليق ناري لـ"حماس" على سحب موظفي السلطة
» أبو الغيط "منزعج بشدة" حيال هذا الأمر
» السلطة الفلسطينية تسحب موظفيها من معبر رفح
» حذف إسرائيل من الخريطة بمكتب فى «الكونجرس» ووضع فلسطين
» تجديد حبس تشكيل عصابى بتهمة قتل سائق لسرقته
» «صلاح» يزين قائمة ليفربول لمواجهة ولفرهامبتون
» زلزال يضرب شمال غربي إيران
» كأس آسيا.. فلسطين تتعادل سلبيًا مع سوريا
» الرياض تعلق على احتجاز سعودية في تايلاند
» أول تصريح من «الشحات» عقب انضمامه للأهلي

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
دار القضاء العالي
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء