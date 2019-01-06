» السلطة الفلسطينية تسحب موظفيها من معبر رفح

قررت السلطة الفلسطينية، الأحد، سحب موظفيها العاملين في معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، متهمة حركة "حماس" بـ"إعاقة عملهم".



وفي بيان تلقت "الأناضول" نسخة منه، قالت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية: "وصلنا لقناعة بعدم جدوى وجود موظفينا وقررنا سحبهم ابتداءً من صباح الإثنين، وحتى إشعار آخر".

وفي بيان تلقت "الأناضول" نسخة منه، قالت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية: "وصلنا لقناعة بعدم جدوى وجود موظفينا وقررنا سحبهم ابتداءً من صباح الإثنين، وحتى إشعار آخر".

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق فوري من حركة "حماس" حول ما جاء في بيان الهيئة.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق فوري من حركة "حماس" حول ما جاء في بيان الهيئة.