عريقات يندد بجولة "بولتون" في القدس المحتلة

06 يناير 2019 - 10:20 م

ندّد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الأحد، بقيام جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي، بجولة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.



وقال عريقات، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن "هذه الممارسات تقود إلى الفوضى والعنف وانعدام القانون، ولا تخلق حقا ولا تنشئ التزاما".



وشدّد على أن هذه الزيارة "لن تغير حقيقة التاريخ والحاضر والمستقبل أن القدس ببلدتها القديمة والحرم القدسي الشريف، وكنيسة القيامة، والأسوار، ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".



ورافق "بولتون" في جولته اليوم، سفير الولايات المتحدة في إسرائيل ديفيد فريدمان.



وفي وقت سابق الأحد، وصل بولتون، إسرائيل؛ لبحث القرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية بالانسحاب من سوريا.



وفي 6 ديسمبر/كانون أول 2017، اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.



وبعد 5 أشهر من هذا القرار، نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

